القبض على “أبو العدس” في ذي قار

2019/03/07 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ألقت قوة أمنية، على أحد المتهمين بتجارة المخدرات في محافظة ذي قار.

وذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار تلقته وكالة صدى، ان “خلية استخبارات المهمات الخاصة وبكمين محكم في مدينة الناصرية، ألقت القبض على متهم يرمز لاسمه {س .ع.



جـ} 23 عاما والملقب بـ {أبو العدس} لحيازته مادة الكريستال المخدرة وضبط بحوزته {11غم} منها”.وبين ان “المتهم يعد واحد من أبرز مروجي أقراص الكبتاجون المخدرة بمناطق جنوب الناصرية ويستخدم حيل كثيرة لترويج تلك السموم مما دعا الخلية لوضع خطة محكمة شملت المتابعة وزج العناصر للتعامل معه”.وأشار البيان الى “إحالة “المتهم الى مكتب مكافحة مخدرات الناصرية وعرض على قاضي التحقيق المختص وقرر توقيفه وفق احكام المادة {28} من قانون مكافحة المخدرات رقم {50} لسنة 2017”.





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