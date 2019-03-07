عبد المهدي يوجه بإزالة العقبات التي تقف في طريق المشاريع الاستثمارية

2019/03/07 | 09:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، بحسم المسائل العالقة وازالة العقبات التي تقف عائقاً أمام طريق المباشرة بالمشاريع الاستثمارية، مؤكداً على اهمية التعداد السكاني في التخطيط والتنمية وتوفير قواعد بيانات متكاملة عن الاحوال الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإعلامي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن عبد المهدي ترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار والإعمار وجرى "استعراض عمل اللجنة ومشاريعها المقرّة والمتوقفة والمعوقات التي تواجه حركة الاستثمار والإعمار".

واكد عبد المهدي، في الاجتماع، "حاجة العراق الى المدن الصناعية المتكاملة وضرورة توفير التسهيلات للمستثمرين مقابل الزامهم بالتنفيذ وفق المدد الزمنية"، موجهاً بـ"حسم المسائل العالقة وازالة العقبات التي تقف عائقا امام طريق المباشرة بالمشاريع الاستثمارية".

واطلع عبد المهدي "على نموذج لمدينة بغداد الصناعية بمنطقة النهروان المقترح اقامتها على مساحة خمسة ملايين متر مربع".





وحضر الاجتماع وزراء المالية والإعمار والاسكان والبلديات، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومدير عام عقارات الدولة، وعدد من المستشارين والخبراء.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للسكان لبحث الاستعدادات الجارية لتنظيم التعداد العام للسكان المخطط اجراؤه في خريف 2020، وخطة العمل المقترحة لتنفيذ مراحل التعداد، والفترة الزمنية المحددة ومستلزمات اجرائه.

وافتتح عبد المهدي الاجتماع بكلمة اكد فيها ان "اجراء التعداد العام للسكان خطوة مهمة تستحق اهتماما كبيرا واستعدادات على أعلى المستويات والتعاون بين الجميع لتحقيق النجاح المطلوب"، مشيرا الى "اهمية التعداد في التخطيط والتنمية وتوفير قواعد بيانات متكاملة عن الاحوال الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للسكان".

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