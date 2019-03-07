سولشاير يكشف سر الفوز على سان جيرمان

2019/03/07 | 09:41

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أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي جونار

سولشار، أن التزام لاعبيه بالتعليمات كان وراء الفوز الثمين على باريس

سان جيرمان الفرنسي، والتأهل لدور ربع النهائي بدوري أبطال

أوروبا.قال سولشار في تصريحات إعلامية بعد اللقاء: "خضنا المباراة بخطة

محكمة..



اللاعبون قدموا أداءً رائعاً ونفذوا كل التعليمات التي

شرحناها خلال التدريبات، دافعوا جيداً وقدموا أداءً راقياً، كان هذا

أفضل سيناريو للقاء".وأوضح: "قدم الفريق مباراة نموذجية ومن حقهم أن يشعروا بالفخر، كنا

نعلم أن علينا التحلي بالعمق الدفاعي في مواجهة كيليان مبابي وآنخل دي

ماريا، كنا نعلم أن ترك مساحات أمام هذين اللاعبين يعني الانتحار في

هذه المباراة".وأضاف: "رأينا هذا السيناريو من قبل في المواجهة بين برشلونة وباريس

سان جيرمان بدوري الأبطال، كما شاهدناه في المواجهة بين ريال مدريد

الإسباني وأياكس الهولندي".

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