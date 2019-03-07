قائد باريس سان جيرمان: خرجنا بشكل مذل من دوري الابطال

2019/03/07 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة طلب قائد ومدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا، من جماهير الفريق الصفح عن الفريق بعد الخروج الغريب من بطولة دوري أبطال أوروبا، مبيناً أن فريقه خرج بشكل مذل من البطولة الاوروبية.وقال سيلفا في تصريح صحفي عقب المباراة، “يبدو الكلام صعباً، أمر مخز أن نخرج من البطولة بهذا الشكل، […]

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