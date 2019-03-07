طيران الجيش يستهدف الارهابيين ليلاً في صلاح الدين

2019/03/07 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل طيران الجيش ثلاثة ارهابيين خلال غارة جوة ليلية في محافظة صلاح الدين.

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