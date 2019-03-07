لجان مشتركة لتوقيع مذكرات تفاهم تجارية بين العراق وايران

2019/03/07 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التجارة اليوم الخميس، ان العراق وايران اتفقا على تشكيل لجان مشتركة لتوقيع مذكرات تفاهم خلال زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى بغداد الاسبوع المقبل.

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