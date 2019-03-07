السعودية تعلن رسميا عن موعد طرح

2019/03/07 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، خالد الفالح، عن موعد طرح شركة "أرامكو" للاكتتاب وكذلك باقي الشركات التابعة لها وجميع المصافي.

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