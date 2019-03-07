حريق في كولومبيا بعد انفجار يستهدف خط أنابيب نفط

2019/03/07 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة إيكوبترول الحكومية للنفط في كولومبيا، اليوم الخميس، أن قنبلة تسببت في اندلاع حريق في جزء من خط أنابيب تراساندينو، في رابع هجوم يتعرض له خط أنابيب النفط هذا العام.

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