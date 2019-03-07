2019/03/07 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، عن مجمل عمليَّات الضبط التي نفَّذتها مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات خلال شهر كانون الثاني الماضي.وذكرت الدائرة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (7 اذار 2019), ان “فرق عمل مديرياتها ومكاتبها نفذت 32 عملية ضبط, أسفرت عن ضبط 80 متهماً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تكشف عن مجمل عملياتها خلال كانون الثاني: ضبط 80 متهماً NAS | موقع ناس الرسمي.

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