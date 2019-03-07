2019/03/07 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، اعتقال مسافر ومسافرة ايرانيين بحوزتهما مواد مخدرة، فيما أشارت إلى ضبط عجلتين لوجود شك في المعاملة الكمركية.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (7 اذار 2019), انه “تم ضبط عجلتين (جيب شيروكي/هونداي اكسنت) لوجود شك في المعاملة الكمركية في منفذ طريبيل الحدودي, حيث تم ضبط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية: ضبط ايرانيين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة NAS | موقع ناس الرسمي.

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