فلسطين وفنزويلا توقعان اتفاقا حول إنتاج الألماس

2019/03/07 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وقعت فنزويلا وفلسطين اتفاقا استراتيجيا حول إنتاج الألماس وتم بث مراسم توقيع هذه الوثيقة على صحفة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في تويتر.وقال مادورو في خطاب ألقاه أمام ممثلي الشركة الذين حضروا هذه المراسم: “لنتكلم عن خطتنا لإنتاج الألماس.لدى فنزويلا أكبر احتياطات للألماس في العالم.ولدينا النفط والذهب … ونشهد […]

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