سان جيرمان اول نادي يخرج بعد فوزه بملعبه في مباراة الذهاب في تاريخ دوري الابطال

2019/03/07 | 10:40

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(المستقلة) … أطاح فريق مانشستر يونايتد بمضيفه باريس سان جيرمان، من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر فوزه عليه (3-1)، في عقر داره، في لقاء الإياب الذي جمعهما الأربعاء.

وسجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدف السبق للشياطين الحمر مبكرا، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية، مستفيدا من خطأ قاتل ارتكبه الدفاع الباريسي، انفرد على إثرها بحارس المرمى الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون، وراوغه قبل أن يرسل الكرة في الشباك الخالية.

ورد الفريق الباريسي بهدف التعادل سريعا، بحلول الدقيقة 12، عبر المدافع الإسباني خوان بيرنات، سجله بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد لوكاكو مع مرور نصف ساعة من بداية اللقاء، واقتنص الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، مستفيدا هذه المرة من خطأ قاتل ارتكبه جانلويجي بوفون.

ومن ثم أطلق المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد رصاصة الرحمة على باريس سان جيرمان، بتسجيله هدف الفوز في مرماه، من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (VAR)، وذلك في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسه الأخيرة، على ملعب “حديقة الأمراء”.

وعوض مانشستر يونايتد خسارته في ملعبه “أولد ترافورد”، بهدفين من دون رد، في لقاء الذهاب.

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