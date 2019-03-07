شركة “هواوي” الصينية ترفع دعوى ضد الحكومة الأمريكية

2019/03/07 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … رفعت شركة “هواوي” الصينية دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب جزء من مشروع قانون للدفاع أقر العام الماضي يفرض قيودا على تعاملاتها في الولايات المتحدة .

وقالت هواوي اليوم الخميس، إنها أقامت دعوى أمام محكمة أمريكية في تكساس للطعن على قرار إضافتها إلى قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي، مشيرة إلى أن القيود التي تستهدفها بموجب هذا القرار “غير دستورية”.

وأوضح، جيو بينغ، الذي يترأس شركة هواوي حاليا وفقا لنظام التناوب، في بيان: “الكونغرس الأمريكي فشل مرارا في تقديم أي أدلة تدعم قيوده على منتجات هواوي”.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن إقناع حلفائها بمنع التعامل مع “هواوي” زاعمة بوجود مخاطر تتعلق بالتجسس.



ونفت الشركة مرارا هذه الادعاءات.

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