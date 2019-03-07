عبدالمهدي يوجه بالتحقيق في ملابسات اعتداء مخمور

2019/03/07 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي بالتحقيق في ملابسات الاعتداء الارهابي الجبان الذي تعرّض له مجموعة من منتسبي الحشد الشعبي في طريق عودتهم يوم أمس شمالي العراق.

وشدد عبد المهدي في بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "على القادة الميدانيين بالالتزام التام وتوفير الاحتياطات اللازمة وتأمين الحماية لأرتال المجازين".وتقدم "بخالص التعازي لذوي الشهداء، سائلا الباري عزّ وجل ان يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".وكانت خلية الإعلام الأمني قد اعلنت بساعة متأخرة ليلة أمس حصيلة الاعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف وجبة المجازين من الحشد الشعبي على طريق مخمور – الموصل، خلال عودتهم وهم عزل باستشهاد 6 مقاتلين وإصابة 31 اخرين وتم نقلهم الى مستشفى القيارة.وكانت القوات الأمنية وبإسناد من طيران الجيش نفذت مساء الأربعاء عملية واسعة لتعقب عناصر إرهابية تعرضت على قوة من الحشد الشعبي في مخمور.انتهى

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