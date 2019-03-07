2019/03/07 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الخميس، استقراراً في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1199 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 الفاً و900 دينار للمائة دولار وهو ذات سعر أمس.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط، {حتى إعداد هذا الخبر}:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 113.05 دولارالباوند السعر العالمي: 100 باون = 131.78 دولارالليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 543.00 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1285.10 دولاراً.سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 66.20 دولاراً.سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 56.31 دولاراً.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر الدولار والعملات في بورصة الكفاح اليوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر الدولار والعملات في بورصة الكفاح اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).