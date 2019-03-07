2019/03/07 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيها المحترم ربما تكون مشغولا لكن اكيد انا احد المخلوقات ولدي الوقت المخصص لي لاجابة دعائي او رسائلي او حتى طلباتي الساذجة.أنا أوجه الرسالة لكم عبر رجل مؤمن عبد من عباد الله اعتقد انه سيولي هذه الرسالة الأهمية القصوى لكونها موجهة لمسؤول أعلى منه في التوصيف الإداري فأنت السكرتير الذي يعمل بالحكمة قبل الرحمة وهو رئيس الوزراء في العراق مأمور بالحكم بالعدالة قبل المساوات في جميع منزلات السماوات على الأرض.أنا أدعوكم ايها السكرتير الحكيم ان ترزقوا السيد عادل القليل من البركة في الوقت فهو مشغول عنا بمن هو أقوى واشرس فنحن لفيف من ضعفاء العراق لا نقوى على المظاهرات والاعتصامات وقطع الشوارع ونستحي ان ننشر غسيلنا أمام الجميع بدون حياء.الرجل يلبي طلبات الجل سواء بمخصصات هنا أو زيادة مقطوعة هناك او تعيين هنا أو تخصيص ارض هناك ولا يعير لنا أي أهمية نحن موظفي الوزارات المنسية خارج إطار الزمن و الأهمية نعيش على فتات موائد وزارة المالية وما تجود به أطراف الموازنات الانفجارية.نحن ذوي الدخل تحت المحدود نرى غيرنا تعدى الحدود إلى الا محدود، ذكره يا سكرتير بأن الله وعد بيوم موعود ربما يتذكر ويقيم الحدود .اعلم أنني ربما تخطيت الحدود ليس لاني اخاطب سكرتير بل لاني طلبت إقامة العدل في أرض الله على يد عبد الله .اعلم أنني تجاوزت المعقول لاني طلبت إنهاء معاناة شريحة مستضعفة تذوق الأمرين كل شهر وهي تدفع الأيام دفعا لتصل إلى يوم راتب اخر .اعلم أنني اطلب الكثير عندما اريد لجمع من الطيبين ان يحتفظو بكرامتهم وهم يتطببوا او يتسوقوا او حتى يتنقلوا.لا اقصد بكلامي حضرتكم السكرتير بل اقصد عبد الله. اتمنى عليكم أن تهبوا نفحة من ريح السماء عله يحكم بتجرد في أمرنا ولو نظرة واحدة من نظراتكم الخفية التي تستحق الشكر طول الدهر واعتبرها استجابة ليلة القدر إجابة واحد امام الكثير الذين يستهلكون وقتهم في التفكير ويسترسلون في التفكير هل هناك فرصة للإجابة بين ملايين الطلبات اليومية، سننتظر ولن نستعجل ولكن دعونا وسننظر إلى المستقبل لكن قبلها نريد إشارة صغيرة تجعلنا نصبر وتعيننا على الصمود.هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له أي علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الإعلامية‬‬‬.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( غيض من فيض) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( غيض من فيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).