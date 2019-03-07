السوداني: الأسبوع المقبل سيشهد عرض الأسماء النهائية للوزارات الشاغرة

2019/03/07 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، أن جلستي

مجلس النواب المقرر عقدها يومي الاثنين والخميس المقبلين ستشهد عرض

الأسماء النهائية لمرشحي الوزارات الشاغرة.

واوضح السوداني في تصريح أن التفاهمات بين الكتل السياسية شبه

منتهية ووصلت لوضع اللمسات الأخيرة".وأضاف أن هناك قضية مهمة لم

يتطرق إليها أحد وهي الانفتاح السياسي في العراق، حيث الحوارات

المفتوحة سواء على مستوى المنتديات أو المؤتمرات أو اللقاءات باتت

تمرُّ بمرونة وسلاسة دون تشنج أو حساسية، وهذا دليل على تعافي

العملية السياسية.

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