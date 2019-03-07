الاعلام الامني يعلن حصيلة استهداف الحشد الشعبي على طريق مخمور الموصل

2019/03/07 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن حصيلة استهداف الحشد الشعبي على طريق مخمور الموصل.

وقالت الخلية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان”حصيلة الاعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف وجبة المجازين من الحشد الشعبي على طريق مخمور الموصل خلال عودتهم وهم عزل اسفرت عن مقتل ستة مقاتلين واصابة 31 اخرين”.

واضافت انه “تم نقل المصابين الى مستشفى القيارة، لتلقي العلاج”.

واعلن مدير اعلام الحشد التركماني علي الحسيني، اليوم الاربعاء، ان عناصر بـ”داعش” هاجموا موكبا للحشد التركماني لدى عودته من الموصل الى الطوز، مبينا ان الحادث ادى الى مقتل اثنين من الحشد واصابة اخرين.

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