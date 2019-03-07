لجنة تقصي الحقائق توصي بإقالة رئيس حكومة محافظة نينوى من منصبه

2019/03/07 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت النائب عن محافظة نينوى بسمة بسيم يوم الخميس ان اللجنة المتخصصة لتقصي الحقائق في قضية سقوط مدينة الموصل بقبضة داعش اوصت بإقالة رئيس الحكومة الحالية نوفل العاكوب من منصبه.

وقال بسيم في تصريح لشفق نيوز، ان "هناك هدرا للمال العام وفسادا ماليا كبيرا وواضحا وبالادلة".

واضافت انه اثر ذلك "ومن ضمن النقاط او التوصيات التي صوتتُ عليها ضمن لجنة تقضي الحقائق هي اقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب واحالته للجهات القضائية والنزاهة للتحقيق في كل خرق ثُبت عليه".

وفيما يخص مجلس محافظة نينوى قالت بسيم "قد ثبت بالدليل انهم لم يمارسوا دورهم الرقابي في محاسبة المفسدين او التصدي للخروقات التي حدثت في نينوى ولم يمارس دوره في الرقابة على المشاريع لذلك هناك توصية بمحاسبة مجلس محافظة نينوى واحالته للتحقيق".

وتابعت انه "كذلك لجنة ايواء واغاثة النازحين ووزارة الهجرة التي شاركت محافظ نينوى بإخفاء مبلغ ٥٢ مليار دينار عراقي".

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