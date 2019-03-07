الصين تطلق أقوى محرك لصاروخ الوقود الصلب يتجاوز اختبارات النار

2019/03/07 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت الصين عن اطلاق محركا جديدا لصاروخ يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع 200 طن، تجاوز اختبارات النار الساخنة، ما يثبت جاهزيته لعمليات الإطلاق للأغراض التجارية.وذكرت تقارير عالمية، انه ” من المتوقع أن يتم استخدام المحرك المعزز البالغ قطره 2.65 متر، على النسخة المعدلة من صاروخ لونغ مارش-11، إذ إن هذا الصاروخ هو السلسلة […]

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