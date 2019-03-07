عبدالمهدي يوجه بالتحقيق في الاعتداء الارهابي بمخمور

2019/03/07 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، بالتحقيق في ملابسات الاعتداء الارهابي الجبان الذي تعرّض له مجموعة من منتسبي الحشد الشعبي في طريق عودتهم يوم امس .

وذكر بيان للمكتبه الإعلامي حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قد شدد على القادة الميدانيين بالالتزام التام وتوفير الاحتياطات اللازمة وتأمين الحماية لأرتال المجازين .

واضاف البيان ان عبد المهدي يتقدم بخالص التعازي لذوي الشهداء ، سائلا الباري عزّ وجل ان يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل .

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