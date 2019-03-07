2019/03/07 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أعربت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن ادانتها لجريمة اغتصاب الطفلة قمر مؤكدة مضيها لتشريع قانون حماية الطفولة.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان في بيان تلقته وكالة صدى, إن ” الوزارة تستنكر وتدين ما فعله المجرم بحق الطفلة البريئة”، مضيفاً ” لقد تابعنا بقلق ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من صور للطفلة التي تعرضت للاساءة والاغتصاب وهي بعمر الزهور”.

واشار الى انه ” ومن موقع المسؤولية في رئاسة هيئة رعاية الطفولة في العراق نبدي أسفنا لحدوث هكذا انتهاكات صارخة تجاه الطفولة ونستهجن الحادثة التي تعرضت لها الطفلة البريئة التي تُعد خرقا قانونيا منافيا للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل التي صادق عليها العراق”، داعيا “رئاسة الادعاء العام الى تحريك شكوى جزائية ضد هذا المجرم لانحرافه عن القيم والاديان السماوية والاعراف العراقية الأصيلة”.واكد عبد الزمان أن ” الوزارة ماضية في تشريع قانون حماية الطفولة بما يؤمن بيئة آمنة للطفولة ويتلاءم مع قيم مجتمعنا”.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل تدين جريمة إغتصاب الطفلة قمر وتؤكد مضيها لتشريع قانون حماية الطفولة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل تدين جريمة إغتصاب الطفلة قمر وتؤكد مضيها لتشريع قانون حماية الطفولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).