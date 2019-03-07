عبد المهدي يوجه بأجراء تحقيق بملابسات استهداف الحشد في مخمور

2019/03/07 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب لمكتب عبد المهدي، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" رئيس الوزراء وجه باجراء تحقيق في ملابسات الهجوم الارهابي الذي استهدف المجازين من الحشد في مخمور بمحافظة الموصل".وكان الانفجار قد استهدف مجموعة من منتسبي الحشد في مخمور وراح ضحيته بحسب خلية الاعلام الامني 6 شهداء و31 جريحا".انتهى..م.ر

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