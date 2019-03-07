احصائية مخيفة لعدد المعتقلين في العراق جراء تعاطيهم المخدرات

2019/03/07 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الغراوي في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" موضوع انتشار المخدرات في العراق مهم وخصوصاً بأن المفوضية اجرت مقابلات مع 400 شخص يتعاطون المخدرات حيث تبين ان هناك انواعا بدأت تنتشر وتستهدف الشباب بشكل خاص اضافة الى بعض النساء ".وبين، ان" هناك اسبابا عديدة دفعت هؤلاء لتعاطيها بسبب ضعف الرقابة الاسرية واستخدام التكنلوجيا بشكل سلبي وغياب التربية المدرسية بالإضافة الى ضعف التأثير الاعلامي التي دعت الى انتشار هذه الظاهرة الخطرة حيث بلغ عدد المعتقلين لدى القوات الامنية خلال عامي 2017/2018 (9200) شخص كانوا يتعاطون المخدرات ".واضاف، انه" توجد منظمة (لم يسمِها) تقوم بإدخال المخدرات للبلد لكي تستنزف موارده البشرية ",مبينا ان" العراق لا يمتلك مصحات خاصة لمعالجة المتعاطين للمخدرات ".واضاف، ان" هناك انواعا تنشط في جنوب العراق والمناطق الغربية والخطر الاكبر بدأت تنتشر في كثير من الفئات العمرية وقد تنتشر في الجامعات ايضاً ",مبينا، ان" مفوضية حقوق الانسان ستطلق مؤتمرها بداية الشهر المقبل بخصوص انتشار ظاهرة المخدرات في المجتمع العراقي بمشاركة شخصيات عديدة لغرض توعية المواطن بخطورتها".يشار الى أن بغداد والمحافظات شهدت القبض على العشرات من العصابات وضبط المئات من الشحنات المهربة من المخدرات إلى داخل العراق.انتهى..م.ر

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