تعرف على اسعار الدولار في البورصة المحلية

2019/03/07 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبلغ سعر الصرف في بورصة الكفاح 1199 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 الفاً و900 دينار للمائة دولار وهو ذات سعر أمس.فيما سجلت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة:سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.انتهى..م.ر

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