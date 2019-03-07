استقرار الدولار امام الدينار العراقي

2019/03/07 | 10:52

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، الخميس، استقراراً في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1199 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 الفاً و900 دينار للمائة دولار وهو ذات سعر أمس.

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط :

اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 113.05 دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 131.78 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 543.00 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1285.10 دولاراً.

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 66.20 دولاراً.

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 56.31 دولاراً.

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