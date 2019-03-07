هواوي تطلق خدمات الفحص الذكي وأسعار قطع الغيار على HiCare

2019/03/07 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق مزايا جديدة ومبتكرة في تطبيقها HiCare، الذي يوفر للمستخدم كافة المعلومات التي يحتاجها عن هاتفه الذكي.وذكرت الشركة، ان ” هذه المزايا الجديدة تأتي ضمن حملة خدمات ما بعد البيع الجديدة التي أطلقتها هواوي منذ يوم 3 ، وتستمر إلى يوم 19 من الشهر الجاري، وتشمل […]

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