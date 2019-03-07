فيديو.. رئيس الجمهورية: السبت المقبل موعداً لفتح ملفات “الفساد”

2019/03/07 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب والذي يبدأ يوم السبت القادم “سيُفتتح” بملف معالجة الفساد.وقال صالح في حديث خلال مشاركته في الملتقى السادس للجامعة الاميركية المقام في السليمانية، إن “الفصل التشريعي الجديد سيبدأ يوم السبت القادم وسيبدأ باستضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس القضاء […]

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رئيس الجمهورية: السبت المقبل موعداً لفتح ملفات “الفساد” NAS | موقع ناس الرسمي.

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