2019/03/07 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشارك المرأة الإمارتية نساء العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي، والذي يصادف الـ8 من آذار من كل عام، حيث تعمل دولة الإمارات دوما على الارتقاء بالمرأة ودعمها إيمانا بأهمية دورها في المجتمع.

ويأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام في ظل تقدم ملفت للمرأة الإماراتية في كافة مجالات التمكين والمساواة بين الجنسين، إذ تسعى الدولة دائما إلى توفير سبل العمل لها بالمجالات كافة.

وقالت طيف الأميري، مدير الاتصال الحكومي في وزارة البيئة، إن المرأة الإماراتية هي مصدر قوة لبناء جيل قوي متسلح بالعلم، يعكس إرث وتاريخ ومسيرة التقدم والرقي لدولة الإمارات.

وفي السياق قالت روية السماحي، عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، إن نحو 24 ألف سيدة أعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نتيجة الدعم اللامحدود من الحكومة الإماراتية.

وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 66% من الوظائف الحكومية تشغلها النساء بالإضافة إلى ما يقارب أحد عشر ألف مشروع استثماري تديره سيدات أعمال، لا سيما وان هذا الاهتمام الإماراتي مكنها من أن تتبوا مراكز كبرى في شتى المؤسسات والدوائر الحكومية.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنجازات المرأة في مسيرة التنمية بدولة الإمارات) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنجازات المرأة في مسيرة التنمية بدولة الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).