الطقس: حدوث منخفض جوي نادر في وسط وشمال البلاد

2019/03/07 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الخميس، اندفاع منخفض جوي من بحر العرب مرورا بإيران ليؤثر على مناطق من مدن شمال ووسط البلاد.وقال عطية، في تغريده على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "في حالة نادرة تشير الى اندفاع منخفض جوي من بحر العرب مرورا بإيران ليؤثر يوم غد الخميس على مناطق من مدن شمال ووسط البلاد".

وأضاف، أن "من المتوقع هطول زخات من الامطار خفيفة الشدة في مناطق الشمال (سليمانية واربيل ودهوك وكركوك والموصل)، تبدأ خلال ساعات ما بعد ظهر الخميس وتزداد شدة الهطول خلال ساعات المساء والليل لتكون الامطار معتدلة الى غزيرة احيانا في مناطق من شمال الموصل ودهوك واربيل ", محذرا من غزارة الامطار في سليمانية واربيل خلال فجر يوم الجمعة".

وأوضح، أنه "ستشمل الامطار مناطق من شمال الانبار مساءً وتتجه نحو صلاح الدين والعاصمة بغداد وديالى وواسط وبابل وكربلاء خلال الليل مع توفر فرص للغزارة في صلاح الدين ليلا".

وتابع، إلى أن "يوم الجمعة ستكون هناك امطار متفرقة خفيفة في مناطق من مدن الشمال (سليمانية واربيل وكركوك) ولا تشمل جميعها، فيما تنتهي حالة عدم الاستقرار والامطار ليل غد الجمعة”

وأشار الى، أنه " ستستقر الاجواء لعدة ايام خلال الاسبوع المقبل، وهناك حالة جوية اخرى نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن الرياح تكون متقلبة الى جنوبية شرقية في مدن الشمال، اما باقي المدن فتكون شمالية غربية معتدلة السرعة، وتستقر الاسبوع المقبل في عموم المدن على الاتجاه الشمالي الغربي".

تحرير: فاطمة صالح

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