2019/03/07 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، بالتحقيق في ملابسات الاعتداء الارهابي الذي تعرّض له مجموعة من منتسبي الحشد الشعبي في طريق عودتهم يوم امس الاربعاء.وشدد عبد المهدي، حسب بيان لمكتبه الاعلامي، تلقت وكالة النبأ لأخبار نسخة منه، على القادة الميدانيين بالالتزام التام وتوفير الاحتياطات اللازمة وتأمين الحماية لأرتال المجازين .

ويتقدم القائد العام للقوات المسلحة بخالص التعازي لذوي الشهداء ، سائلا الباري عزّ وجل ان يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

وكانت خلية الإعلام الأمني، كشفت في وقت سابق، حصيلة قتلى وجرحى منتسبي الحشد الشعبي في الهجوم الذي استهدف القوات الأمنية من قبل تنظيم داعش في مخمور، وقالت ان "حصيلة الاعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف وجبة المجازين من الحشد الشعبي على طريق مخمور - الموصل خلال عودتهم وهم عزل، أسفرت عن استشهاد 6 مقاتلين واصابة 31 اخرين".

تحرير: عامر الشيباني

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يوجه بالتحقيق في ملابسات الاعتداء على مقاتلي الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يوجه بالتحقيق في ملابسات الاعتداء على مقاتلي الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).