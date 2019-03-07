مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي تعزي اللواء 15 باستشهاد وإصابة كوكبة من مقاتليه

2019/03/07 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بسم الله الرحمن الرحيممن المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلاصدق الله العلي العظيم

تتقدم مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي بخالص التعزية للواء 15 في الحشد لاستشهاد واصابة كوكبة من مقاتليه بعملية اجرامية غادرة أثناء عودتهم من الموصل.واذ تثمن مديرية الإعلام دور الشهداء والمضحين في سبيل ارساء أسس الاستقرار للعراق وابعاد شبح الزمر الظلامية عنه، تبتهل الى الله عز وجل بالصبر والسلوان لذوي الشهداء المغدورين والشفاء العاجل للجرحى الابطال الذي روت دماؤهم ارض البلاد وساهمت بانتصاراته.

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