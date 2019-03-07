الحشد الشعبي يوضح ملابسات الاعتداء الارهابي في مخمور

2019/03/07 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت هيأة الحشد الشعبي، ملابسات الاعتداء الارهابي الذي تعرّض له مجموعة من منتسبي الحشد في طريق عودتهم يوم امس على طريق مخمور – الموصل شمالي العراق.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "قوات اللواء 15 زفت كوكبة من أبنائها شهداء وجرحى في طريق العز والشهادة، بتعرض وقع ليلة امس الاربعاء على مجموعة من مقاتلي فوج طوزخرماتو التابع للواء"، مبينا ان "الاعتداء حدث في منطقة بونجينة التابعة لكركوك أثناء عودة المقاتلين من الموصل".وأضاف البيان، ان "المهاجمين اشتبكوا مع قوة الحماية التي كانت مع المقاتلين لمدة ساعة لحين إرسال التعزيزات لهم واخلائهم بالكامل"، مبينا ان "التعرض اسفر عن استشهاد ستة من المقاتلين وجرح عدد آخر منهم، وان جميع المصابين بحالة مستقرة".وتابع ان "هذا الاعتداء لن يثني قوات الحشد الشعبي والاجهزة الامنية عن مطاردة خلايا الارهاب والنيل من فلوله وتطهير اراضي البلاد من دنسهم واجرامهم".وكانت خلية الإعلام الأمني قد اعلنت بساعة متأخرة ليلة أمس حصيلة الاعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف وجبة المجازين من الحشد الشعبي على طريق مخمور – الموصل، خلال عودتهم وهم عزل باستشهاد 6 مقاتلين وإصابة 31 اخرين وتم نقلهم الى مستشفى القيارة.ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس بالتحقيق في ملابسات الاعتداء الارهابي وشدد على القادة الميدانيين بالالتزام التام وتوفير الاحتياطات اللازمة وتأمين الحماية لأرتال المجازين".انتهى

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