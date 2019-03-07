عادل عبدالمهدي يوجه بالتحقيق في ملابسات الاعتداء على الحشد الشعبي

2019/03/07 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، بالتحقيق في ملابسات الاعتداء "الارهابي" الذي تعرّض له مجموعة من منتسبي الحشد الشعبي في محور مخمور.

وقال بيان لمكتب عبدالمهدي، إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي وجه بالتحقيق في ملابسات الاعتداء الارهابي الجبان الذي تعرّض له مجموعة من منتسبي الحشد الشعبي في طريق عودتهم يوم امس".وشدد عبد المهدي، بحسب البيان، على "القادة الميدانيين بالالتزام التام وتوفير الاحتياطات اللازمة وتأمين الحماية لأرتال المجازين".

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