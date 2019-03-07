لاعب النفط يستغرب من ردة فعل المدير الاداري للشرطة

2019/03/07 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ابدى لاعب نادي النفط، مازن فياض، الخميس، استغرابه من ردة فعل المدير الاداري لنادي الشرطة هاشم رضا خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب الدولي يوم الاثنين الماضي.وقال فياض في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “تحدثت مع اللاعب علاء مهاوي خلال الدقائق الاخيرة من المباراة وابلغته بان لا يأخر الوقت كونه فائز في […]

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