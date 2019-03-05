الحسيني:شهداء الحشد المغدورون في مخمور قاوموا لاكثر من ساعة ضد الإرهابيين المهاجمين

2019/03/07 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المتحدث باسم الحشد الشعبي في محور الشمال علي الحسيني : شهداء الحشد الشعبي المغدورون في مخمور قاوموا لاكثر من ساعة ضد الإرهابيين المهاجمين.

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