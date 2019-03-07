ترامب يلغي مرسوما ملزما لـ CIA أصدره أوباما

2019/03/07 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوما كان يلزم وكالة

المخابرات المركزية " سي آي ئي " بإعطاء معلومات عن سقوط

ضحايا مدنيين جراء ضربات طائراتها المسيرة في العالم.

هذا ولا يشمل قرار ترامب المذكور الضربات التي تشنها الوكالات

المرتبطة بوزارة الدفاع الأمريكية والتي ستواصل نشر تقاريرها

السنوية.



من ناحيتها اعترضت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على

القرار الاميركي معتبرة أنه يخالف جهود الشفافية في ضربات الطائرات

بدون طيار التي أصبحت واحدة من الأسلحة الرئيسية للولايات المتحدة

ضد الإرهاب منذ اعتداءات الحادي عشر من ايلول سبتمبر عام الفين

وواحد .

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