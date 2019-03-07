الاتحاد الكردستاني يكشف عن اتفاق جديد مع الديمقراطي

2019/03/07 | 11:14

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كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله ، عن اتفاق

جديد عقده الاتحاد مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص قضية منصب

محافظ كركوك والخلافات حول مرشح وزارة العدل.

واوضح عبدالله في تصريح ان الاتفاق يقضي بمنح الاتحاد احقية الترشيح

لمنصب محافظ كركوك كونه حصل على نصف عدد المقاعد في انتخابات

المحافظة مضيفا ان الديمقراطي ابلغ الاتحاد بانه لن يعترض على تولي

احدى الشخصيات التي يرشحها الحزب لوزارة العدل"، واشار

عبدالله الى ان الجانبين اتفقا ايضا على جعل الحوار مبدءا اساسياً

في حلحلة جميع الأزمات في اقليم كردستان او بحكومة بغداد.

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