رئيس الوزراء | يؤكد حاجة العراق للمدن الصناعية وتوفير التسهيلات للمستثمرين

2019/03/07 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، حاجة العراق الى المدن الصناعية المتكاملة، موجهاً بحسم المسائل العالقة وإزالة العقبات التي تقف في طريق المباشرة

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