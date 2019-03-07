الاتحاد الآسيوي يعلن نتائج فحص المنشطات للاعبي القوة الجوية

2019/03/07 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن نادي القوة الجوية، الخميس، ان اللجنة التحقيقية الخاصة بنتائج المنشطات الفحوصات الثانية والاخيرة للاعبي الفريق الحارس فهد طالب واللاعب امجد راضي.

وقال المنسق الاعلامي للنادي حسام الدراجي في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إن “الاتحاد الاسيوي سيعلن نتائج الفحوصات الثانية والاخيرة للاعبين فهد طالب وامجد راضي اليوم الخميس”.

وأضاف الدراجي، أن “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد اعلن خلال شهر كانون الاول من العام الماضي ايقاف اللاعبين فهد طالب وامجد راضي عن مزاولة كرة القدم مع نادي القوة الجوية والمنتخبات الوطنية وذلك لتناول مواد محظورة رياضيا، التي اعتبرها الاتحاد الآسيوي مواد منشطة”.

وتابع، أن “الحارس فهد طالب واللاعب امجد راضي استئنافا إلى الاتحاد الآسيوي للنظر بالموضوع من جديد، لكونهما لم يتناولا مواد منشطة، بل تناولا حبوب تنحيف.ويتواجد طالب وراضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور مع محام خاص، وذلك للحضور امام اللجنة الخاصة بالمنشطات للإعلان عن نتائج الفحص الثانية، واتخاذ القرار النهائي في حال براءتهما او اصدار عقوبة الحرمان ضدهما.

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