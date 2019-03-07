خاص| السبت.. جلسة نيابية “ساخنة” بحضور عبد المهدي وصالح

2019/03/07 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

رجح عضو تحالف الفتح عبد الامير تعيبان، اليوم الخميس، تمرير ما تبقى من الكابينة الوزراية في الجلسات الثلاث الاولى في الفصل التشريعي الجديد للبرلمان، مؤكدا حصول تفاهمات كبيرة حول تسمية مرشحي وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتربية.

وذكر تعيبان في تصريح لـ”الاتجاه برس”، ان “جلسة البرلمان في يوم السبت ستكون بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، بالاضافة الى رئيسي مجلس القضاء الاعلى ورئيس هيئة النزاهة”، متوقعا ان “تشهد الجلسة نقاشات ساخنة ومصيرية حول ابرز القضايا السياسية والامنية والمجتمعية”.

وتوقع النائب ان “تشهد الجلسة الاولى التصويت على اختيار وزراء ما تبقى من الكابينة الوزراية”، مبينا وجود “تفاهمات حول حسم اسماء المرشحين.



اختيار الوزراء لا يتعدى الجلسات الاولى للبرلمان”.



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