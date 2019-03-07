2019/03/07 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، الى ضرورة البدء بمداهمة اماكن تواجد الارهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يدعو لمداهمة أماكن تواجد الارهاب وعدم التماهل مع البؤر الداعشية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يدعو لمداهمة أماكن تواجد الارهاب وعدم التماهل مع البؤر الداعشية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).