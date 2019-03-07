هيأة المنافذ تضبط عدد من المواد المخالفة بضمنها المخدرات

2019/03/07 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن مجمل نشاط كوادرها في منافذ “طريبيل، زرباطية، الشلامجة، مطار البصرة الدولي”.

وذكر بيان للهيأة تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه “تم ضبط عجلتين “جيب شيروكي / هونداي اكسنت” لوجود شك في المعاملة الكمركية في منفذ طريبيل الحدودي حيث تمكنت شعبة البحث والتحري في هياتنا من ضبط العجلتين خارج الحرم الكمركي بعد تدقيق المعاملة الكمركية تبين عدم صحة التقرير الطبي لمستوردي العجلتين بعد مخاطبة دائرة صحة الانبار”.

وأضاف “في منفذ زرباطية تم ضبط مسافرة أيرانية بحوزتها مادة مخدرة نوع ترياك تزن ٣١ غم، وفي السياق ذاته تم إحالة عجلة لمخفر زرباطية محملة بمواد مختلفة “كيبل كهرباء ضغط عالي بوزن 4 طن مع مبردات هواء وصمغ لاصق وافرشة مختلفة” وذلك لعدم وجود شهادة منشأ وأجازة استيراد”.

وتابع البين أما “في منفذ الشلامجة تم إلقاء القبض على أحد المسافرين الايرانيين بحوزتهِ مادة مخدرة “هيروين تقدر بـ 16 غرام”، يروم الدخول بها إلى الأراضي العراقية، كما تم ضبط حقيبة أدوية “أعشاب طبية” في مطار البصرة الدولي بحوزة مسافر صيني قادم الى مطار البصرة على متن الخطوط الجوية القطرية”.

ولفتت المنافذ الى “إحالة جميع المخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانوينة بحقها”.

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