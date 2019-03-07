عبدالمهدي يوجه بالتحقيق في ملابسات الاعتداء الارهابي على منتسبي الحشد الشعبي

2019/03/07 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، بالتحقيق في ملابسات الاعتداء الارهابي الجبان الذي تعرّض له مجموعة من منتسبي الحشد الشعبي في طريق عودتهم يوم امس.

واضاف بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان عبد المهدي “شدد على القادة الميدانيين بالالتزام التام وتوفير الاحتياطات اللازمة وتأمين الحماية لأرتال المجازين”.

وتقدم القائد العام للقوات المسلحة بخالص التعازي لذوي الشهداء، سائلا الباري عزّ وجل ان يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

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