فتح: على حماس تغليب المصلحة الوطنية وتسهيل مهمة لجنة الانتخابات بغزة

2019/03/07 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاطف أبو سيف

قال المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف، إن حركته تتمنى ان تنجح مهمة لجنة الانتخابات في غزة حتى تجرى الانتخابات لأنها الطريق الأسهل والأسرع للخروج من عتمة الانقسام بعد انسداد أفق المصالحة إثر رفض حماس تنفيذ اتفاق عام 2017.

وأضاف أبو سيف في تصريح صحفي اليوم الخميس: “على حماس تغليب المصلحة الوطنية وتسهيل مهمة لجنة الانتخابات، و يجب أن تكون أولويتنا تحقيق مصالحة مع بعضنا بعضاً وليس البحث عن مصالحة مع الاحتلال”، مشيرا إلى أن المواطن الفلسطيني صاحب القرار النهائي وهو أساس كل السلطات، والانتخابات استحقاق وطني.

جدير بالذكر أن وفد من لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر رئيس اللجنة، وصل إلى قطاع غزة أمس الأربعاء، لبحث ملف الانتخابات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني قبل شهرين، ودعا إلى إجراء انتخابات تشريعية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

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