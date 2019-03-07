2019/03/07 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصبحت فرانسواز بيتينكور مايرز أغنى امرأة في العالم بثروة تبلغ 49.3 تسعة وأربلعين مليارًا وثلاثة ملايين دولار، وجاءت مايرز في المركز الـ14 ضمن قائمة أغنى 15 شخصية في العالم، وهي حفيدة مؤسسة لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل، حيث تصدرت قائمة المليونيرات بعد وفاة والدتها عام 2017.

أما كايلي جينر، التي تعمل في مجال الأزياء ومستحضرات التجميل فصارت أصغر مليارديرة عصامية في العالم بثروة تبلغ نحو مليار دولار أمريكي من خلال عملها كعارضة أزياء، وتنتمي كايلي لعائلة ثرية تعمل في نفس المجال ولها أربعة شقيقات ووالدتها تعمل في مجال الإعلام.

وتحظى جينر بملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا حسابها على الآنستجرام الذي يضم أكثر من 128 مليون متابع.

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