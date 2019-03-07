عبد المهدي يوجه بالتحقيق في هجوم داعش على الحشد الشعبي

2019/03/07 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوم الخميس بالتحقيق في ملابسات الهجوم الذي تعرّض له مجموعة من منتسبي الحشد الشعبي في طريق عودتهم يوم امس .

وشدد عبد المهدي في بيان اليوم على القادة الميدانيين بالالتزام التام وتوفير الاحتياطات اللازمة وتأمين الحماية لأرتال المجازين .

قتل فيه 6 من مقاتلي الحشد الشعبي فيما اصيب 31 اخرين عندما كانوا يستقلون حافلات نقل في كمين نصبه لهم مسلحون يعتقد انتماؤهم لتنظيم داعش على الطريق قرب "مخمور" جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

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