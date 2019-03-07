الكعبي: استهداف الحشد في مخمور دليل على

2019/03/07 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الخميس، ان" عملية استهداف الحشد الشعبي في منطقة مخمور تضع الكثير من علامات الاستفهام بشان غياب الجهد الاستخباري والدور الأمني "المتراخي".

وقال الكعبي في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" دعا عدة مرات لضرورة البدء بمداهمة أماكن تواجد العدو وعدم التماهل مع البؤر الداعشية وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في كل الظروف والاوقات"، مؤكدا، ان" الجهات الأمنية المسؤولة عن عملية تنقل منتسبي الحشد الشعبي في مثل هذه الأوقات والمناطق دون حماية مشددة تؤمن طريق ذهابهم للتمتع بالإجازة وإيابهم للالتحاق بوحداتهم الأمنية كونهم عزلا".وبين الكعبي، ان" عملية تنقل منتسبي الحشد ضمن هذه المناطق دون الإخذ بنظر الاعتبار امكانية تواجد العدو وفرصتهم بنصب الكمائن في اي وقت " مخاطرة وهدر للأرواح"، فيما عزى عوائل الشهداء، سائلا الباري العلي القدير ان يسكن الشهداء فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".انتهى..م.ر

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