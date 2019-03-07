2019/03/07 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجدة تنقذ شخصاً سكب النفط على جسده وحاول القفز بالماء في بغداد NAS | موقع ناس الرسمي.

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