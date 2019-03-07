المحكمة الاتحادية تتحدث عن الحقوق الدستورية للمرأة في العراق

2019/03/07 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، الخميس، على اهمية تأمين الحقوق الدستورية للمرأة، واشاد بدورها وتضحياتها في المجتمع العراقي.وقال القاضي المحمود في كلمة له خلال احتفالية اقامتها المحكمة الاتحادية العليا بمناسبة اليوم العالمي للمراة، تابعها “ناس” اليوم (7 اذار 2019), إن “القضاء الدستوري حريص على تامين الحقوق الدستورية والقانونية […]

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